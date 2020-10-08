Навальный не раскрыл имена оплативших его лечение в "Шарите"

Относительно низкая стоимость лечения блогера Алексея Навального в немецкой клинике "Шарите" опровергла версию о его якобы отравлении "Новичком".

Алексей Навальный в интервью российскому журналисту Юрию Дудю рассказал о своем нахождении в немецкой клинике "Шарите" и о стоимости лечения. По словам блогера, его авиатранспортировка медицинским спецбортом из Омска в Берлин обошлась в 75 тысяч евро. А лечение он предварительно оценил в €60-70 тысяч.

По словам Навального, нахождение в "Шарите" будет оплачивать не он, а некие его покровители, имена которых озвучат позже. При этом блогер отметил, что перелет в Германию проспонсировал проживающий в США миллиардер Борис Зимин. Незадолго до госпитализации Алексей назвал Зимина своим основным спонсором, который каждый месяц перечисляет ему больше 450 тыс. рублей, пишет "ПолитЭксперт".

Западные политики и журналисты уверены, что Навального отравили боевым веществом "Новичок", десятая часть капли которого способна убить человека только попав на кожу. Вот только лечение от заявленного отравления боевым ядом по стоимости оказалось дешевле, чем терапия в клинике "Шарите" от коронавируса.

В ночь на 17 сентября мэра Харькова Геннадия Кернеса с коронавирусом доставили в клинику "Шарите". На портале Единого государственного реестра деклараций Украины указано, что перелет обошелся в 52 тысячи евро. С учетом разницы в расстоянии перелета, стоимость транспортировки Кернеса и Навального сопоставима.

Явные нестыковки прослеживаются при оценке медицинских услуг непосредственно в самой немецкой клинике. На лечение мэра Харькова выделили более 4,1 млн гривен, или 123,5 тыс. евро. Напомним, Навальный сообщил, что его спасение от отравления якобы "Новичком" стоит приблизительно 60-70 тысяч евро. То есть лечение от коронавируса оказалось в два раза дороже, чем лечение от смертельного яда, от которого нет спасения.