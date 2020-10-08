Кинщак стал представителем МИД РФ по урегулированию ситуации в Сирии

Александр Кинщак был назначен Лавровым новым спецпредставителем по сирийскому урегулированию. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назначил главу департамента Ближнего Востока и Северной Африки Кинщака своим спецпредставителем по сирийскому урегулированию. Об этом сегодня, 8 октября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Александр Кинщак занимал пост спецпосла в Сирии в период с 2014 по 2018 год, после чего был назначен главой ближневосточного департамента МИД. За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России был отмечен орденом Почета в 2017 году.