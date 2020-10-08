Профсоюзы выступили за повышение зарплат на удаленке

В Федерации независимых профсоюзов РФ поддержали требование россиян о повышении зарплаты в случае перевода на удаленную работу.

Ранее онлайн-сервис по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру» провел опрос среди 4500 пользователей во всех регионах страны. 46% респондентов считают, что зарплата на удаленке должна быть выше, чем в офисе, чтобы была возможность покрывать возросшие расходы на электроэнергию и связь.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» назвал такой запрос обоснованным.

«Если работник сидит дома и ему необходимо пользоваться компьютером, очевидно, что работодатель должен предоставить ему орудие производства. Если для работы из дома нужен телефон, то работодатель должен компенсировать ему расходы за мобильную связь. Включая и все те вещи, за которые работодатель платит на стационарном обычном месте работы», — поддержал респондентов Шершуков.

Пока в Трудовом кодексе РФ нет отдельной статьи, посвященной дистанционной работе, вопрос с оплатой мобильной связи и интернета на удаленке можно решить через дополнительные соглашения работника и работодателя.

«В принципе подобные предложения сейчас рассматриваются, в том числе среди предложений в отдельную главу в ТК. Будут ли они приняты, это отдельный разговор, и в каком виде будут приняты. А на счет того, готово ли государство удовлетворить запросы работников [на удаленке — прим. ред.], этот вопрос остается открытым», — заключил эксперт.

По данным опроса ВЦИОМ, из-за пандемии коронавируса 16% россиян перешли на работу из дома. Для сравнения, до весны 2020 года удаленно работали только 2% сотрудников. Среди тех, кто выполнял служебные обязанности дистанционно, 61% оказались недовольны опытом, а 36% считают его положительным.