ОДКБ осудила переброску боевиков в Карабах

ОДКБ видит вызов в переброске боевиков в Нагорный Карабах, а также не приветствует действия Турции и других стран в зоне карабахского конфликта, если они выходят за рамки урегулирования, заявил генсек организации Станислав Зась, пишет РИА Новости.

В настоящее время трудно судить о масштабах переброски боевиков в зону конфликта, однако точно можно утверждать, что эти действия не идут никому на пользу. Пока что организация не намерена препятствовать переброске наемников, отметил генсек.