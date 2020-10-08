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16:10   8 Октября 2020
Армия

ОДКБ осудила переброску боевиков в Карабах

ОДКБ осудила переброску боевиков в Карабах

ОДКБ видит вызов в переброске боевиков в Нагорный Карабах, а также не приветствует действия Турции и других стран в зоне карабахского конфликта, если они выходят за рамки урегулирования, заявил генсек организации Станислав Зась, пишет РИА Новости.

В настоящее время трудно судить о масштабах переброски боевиков в зону конфликта, однако точно можно утверждать, что эти действия не идут никому на пользу. Пока что организация не намерена препятствовать переброске наемников, отметил генсек.

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #боевики #карабах

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