«Печатать не собираемся»: российские издатели о Нобелевском лауреате Глюк

Автор 11 сборников стихов 77-летняя Луиза Глюк удостоилась Нобелевской премии по литературе за «безошибочный поэтический голос, способный превратить индивидуальное во всеобщее». Так оценило ее творчество жюри Шведской королевской академии наук в Стокгольме 8 октября.

Отечественные литераторы в стороне от обсуждения победы Глюк не остались. Тем более среди претендентов на победу была и российская писательница Людмила Улицкая, чье имя было на втором месте в традиционном рейтинге претендентов от букмейкеров. На первом месте топа оказалась французская писательница Мариз Конде, на третьем — японский постмодернист Харуки Мураками.

Обогнавшая коллег по перу Луиза Глюк занимала лишь 19-ое место в этом списке, из-за чего пользователи сети стали шутить, что жюри Нобелевской премии «словили глюк», принимая решение.

Генеральный директор издательства «Зебра Е» Игорь Смолин в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» отметил, что премия давно уже стала политическим событием, поэтому победа русскоязычного автора невозможна.

«Мы никогда ее не издавали и издавать не собираемся», — прокомментировал творчество победительницы предприниматель.

Главные темы стихов Луизы Глюк — детство, семейная жизнь, отношения с родителями, братьями и сестрами. Известно, что автор черпает вдохновение в мифах и классических мотивах литературы.

Нобель по литературе Луиза #Глюк подчеркнуто отказывается от конфессиональных, политических и общественных характеристик, включая "феминизм". Плюс она активно использует образы классической античности, что сегодня считается "белым элитаризмом". Смело со стороны Шведской академии. — Konstantin Eggert MBE (@kvoneggert) October 8, 2020

Российский читатель с творчеством Глюк практически не знаком, но для американского любителя поэзии победа автора была предсказуема, ведь землячка шла к этому долго и упорно. В 1993 году получила Пулитцеровскую премию, в 2001 — Боллингенскую, в 2003 стала поэтом-лауреатом США, в 2015 ей выписали золотую медаль Американской академии искусств и литературы.

Автор 16-ти книг и кандидатской диссертации «Коммуникативные практики продвижения современного поэта» Стефания Данилова считает, что в России тоже есть современница, чей голос способен превратить индивидуальное во всеобщее. Эксперт рекомендует зарубежным критикам присмотреться к творчеству культуролога и философа Евгении Бильченко, судьба которой, по мнению Даниловой, «вполне потянет на Нобелевку».

«Однако вряд ли Комитет осведомлен о деятельности современной русскоязычной поэтической сцены», — вздыхает Стефания.

Поэзия Луизы Глюк магистру филологии СПбГУ по американской литературе напомнила Уолта Уитмена и его «Листья травы». Данилова подчеркнула, что Уитмен при этом премию не получил. Также поэт заметила, что «Нобелевку» присуждают не столько за стихи, сколько за судьбу их автора, вспомнив Иосифа Бродского.

Другая российская поэтесса Ника Симонова в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» призналась, что внимание обращает не на национальность лауреата, а на гендерную принадлежность.

«Всё чаще Нобелевскую премию по литературе получают женщины. Меня это радует как женщину-литератора», — смеется драматург.

Кроме того, Симонова поделилась мнением о том, что российский творец едва ли сможет «попасть» своей поэзией в присуждающих премию. Автор стихов к мюзиклам Татьяны Навки уверена, что пробить дорогу к «Нобелевке» земляки смогут только романом, значимым в политическом ключе.