Аэропорт Омска в день госпитализации Навального "заминировали" из ФРГ

Сообщение о минировании объектов в Омске отправили с помощью серверов в Германии. Из-за этого якобы не смог приземлиться самолет с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает управление на транспорте МВД России по СФО.

Как отмечено в сообщении ведомства, по факту ложного сообщения о минировании районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков и аэропорта было возбуждено уголовное дело.

По всем указанным адресам опасных для граждан предметов правоохранители не обнаружили. Подчеркивается, что при эвакуации омского аэропорта из здания эвакуировали 180 посетителей и 58 сотрудников аэропорта.

Также отмечается, что с учетом появления обнародованной СМИ информации о том, что заведомо ложное сообщение о минировании учреждений города Омска сделали с целью помешать посадке рейсового самолета с Навальным, следователи начали отрабатывать дополнительные версии произошедшего.