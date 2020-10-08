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15:57   8 Октября 2020
Происшествия

Аэропорт Омска в день госпитализации Навального "заминировали" из ФРГ

Аэропорт Омска в день госпитализации Навального "заминировали" из ФРГ

Сообщение о минировании объектов в Омске отправили с помощью серверов в Германии. Из-за этого якобы не смог приземлиться самолет с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает управление на транспорте МВД России по СФО.

Как отмечено в сообщении ведомства, по факту ложного сообщения о минировании районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков и аэропорта было возбуждено уголовное дело.

По всем указанным адресам опасных для граждан предметов правоохранители не обнаружили. Подчеркивается, что при эвакуации омского аэропорта из здания эвакуировали 180 посетителей и 58 сотрудников аэропорта.

Также отмечается, что с учетом появления обнародованной СМИ информации о том, что заведомо ложное сообщение о минировании учреждений города Омска сделали с целью помешать посадке рейсового самолета с Навальным, следователи начали отрабатывать дополнительные версии произошедшего.

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Автор: Илья Романович
#полиция #навальный #омск #минирование

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