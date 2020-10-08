МВД: Певчих приобрела бутылку воды после досмотра в аэропорту Новосибирска

МВД РФ установило, что бутылку воды Мария Певчих купила после предполетного досмотра в Новосибирске.

В сообщении ведомства указано, что Мария Певчих и сотрудник ФБК Георгий Албуров после госпитализации блогера Алексея Навального покинули Томск и направились через Новосибирск в Омск.

"В ходе прохождения Певчих предполетного досмотра в аэропорту Новосибирска в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо емкости объемом свыше 100 мл, в том числе бутылка с водой, отсутствовали", — было отмечено в сообщении ведомства.

После досмотра Певчих купила бутылку воды объемом 500 мл в одном из автоматов, расположенных на территории аэропорта. С этой бутылкой она и прибыла в Омск. На досмотре вещей Албурова не было обнаружено ничего подозрительного.

Напомним, что следователи все еще устанавливают местоположение экс-менеджера "Фонда борьбы с коррупцией" (иноагент) Марии Певчих, которую подозревают в отравлении блогера Алексея Навального. Певчих скрылась за границей, избежав тем самым допроса, о чем ранее сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.