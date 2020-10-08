Член ОП: россияне попадают под стражу за рубежом по политическим мотивам

Россияне попадают под стражу за границей в большинстве случаев по политическим мотивам. Такое заявление сделал общественница Мария Бутина. Об этом она сообщила во время заседания общественной палаты на тему "Защита граждан РФ за рубежом".

Член ОП порекомендовала россиянам, которые пребывают за границей, вернуться домой. По ее мнению, не стоит строить иллюзий, что концепция русофобии поменяется. Граждане России, находящиеся за рубежом, являются лицом своего государства. Вследствие чего, если они попадают в беду, то их необходимо выручать, отметила Бутина.

Также в ходе мероприятия общественница напомнила о своей трагичной истории. Некоторое время назад американский суд приговорил ее к 18 месяцам нахождения под стражей. Представители российского дипломатического ведомства в США назвали решение судебной инстанции "вопиющим беззаконием американской Фемиды".