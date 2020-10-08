МВД РФ: свыше 230 человек опрошены по "делу Навального" в Томске

Сотрудники правоохранительных органов опросили свыше 230 человек, контактирующих с Алексеем Навальным в Томске, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Правоохранители провели опрос свыше 230 человек, которые общались с российским блогером Алексеем Навальным на территории Томска. Как сообщили в пресс-службе ведомства, также аналогичные меры было приняты в отношении тех, кто находился рядом с блогером.

Следователи пытаются установить местоположение менеджера признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Марии Певчих. Как пишет Федеральное агентство новостей, подозреваемая в отравлении Навального прячется от полиции.