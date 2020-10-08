Азербайджанский беспилотник сбросил бомбу на Степанакерт

Беспилотник азербайджанской армии сбросил бомбу в центре столицы Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По данным агентства, сперва летательный аппарат долго кружил над центром города, после чего зашел на цель и сбросил бомбу. Место, куда попал снаряд, пока неизвестно. Карабахские военные пытались сбить беспилотник, но их попытки не увенчались успехом.

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются вторую неделю. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах гражданских объектов и провокациях. Власти НКР сообщают о непрекращающихся обстрелах Степанакерта с азербайджанской стороны.