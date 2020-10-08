Пенсионеры в регионах могут получить дополнительные выплаты

Субъекты РФ могут предоставить дополнительные выплаты пенсионерам, если те подадут соответствующие заявления до конца года. За счет пособий будут компенсированы расходы на продукты и жизненно важные товары, пишет PRIMPRESS.

Расчет размера дополнительной выплаты будет производиться региональными властями индивидуально. Многие субъекты РФ готовы частично компенсировать пенсионерам расходы на продукты. Добиться возврата части средств удалось за счет сотрудничества властей с крупнейшими торговыми сетями. Выплаты будут производиться по кварталам или разово на весь год. При предъявлении чеков соцзащита также может вернуть деньги на жизненно необходимые товары.

Каждый пенсионер может раз в год получить путевку в санаторий для поправки здоровья, однако далеко не все граждане пользуются этой возможностью Официальный отказ может стать основанием для увеличения пенсии. Однако сообщить о своем решении необходимо заблаговременно — до конца этого года.