Министерство внутренних дел России направило шесть запросов в Германию по инциденту с блогером Алексеем Навальным, сообщили в ведомстве.

Полицейские заявили о намерении опросить соратницу Навального Марию Певчих в рамках проверки сведений о возможном отравлении главы "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом).

Представители российского ведомства отметили, что женщина не работает в ФБК. Они также подчеркнули, что во время досмотра Певчих при ее отлете из Новосибирска в Германию никаких бутылок с водой обнаружено не было.

Отравить Навального могли его западные кураторы из-за финансовых проблем "Фонда борьбы с коррупцией", пишет Федеральное агентство новостей. Многомиллионные долги Фонда комбинату "Московский школьник" принудили Навального ликвидировать свою организацию, в которую его соратник Владимир Ашурков вложил за десятилетие множество сил и средств. Непосредственным отравителем могла выступить именно Певчих, предполагает ФАН.