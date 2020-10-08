Трое украинских военных найдены мертвыми в Житомирской области

Украинские правоохранители нашли тела троих военных на территории Житомирской области. Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

По данным ведомства, мертвые военные находились в квартире в селе Новоивницкое Житомирской области Украины. Умерших в съемной квартире обнаружили сослуживцы.

Отмечается, что двоим погибшим было пол 23 года, еще одному — 21 год. Молодые люди служили по контракту и были уроженцами Сумской и Днепропетровкой областей, а также города Черновцы.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства гибели украинских военнослужащих. На месте происшествия работают оперативные группы, говорится на сайте.