Вашингтон призвал Баку и Ереван к немедленному прекращению огня в Карабахе

Армения и Азербайджан должны немедленно прекратить боевые действия и прийти к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил представитель Соединенных Штатов в четверг, 8 октября.

До этого обеспокоенность обострением конфликта в НКР выразил заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн. В понедельник, 5 октября, он провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

Ранее Россия и Франция призвали Баку и Ереван к прекращению боевых действий и возобновлению диалога. Бои в зоне эскалации в Карабахе не прекращаются с 27 сентября.