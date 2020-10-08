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14:49   8 Октября 2020
Политика

Вашингтон призвал Баку и Ереван к немедленному прекращению огня в Карабахе

Вашингтон призвал Баку и Ереван к немедленному прекращению огня в Карабахе

Армения и Азербайджан должны немедленно прекратить боевые действия и прийти к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил представитель Соединенных Штатов в четверг, 8 октября.

До этого обеспокоенность обострением конфликта в НКР выразил заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн. В понедельник, 5 октября, он провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

Ранее Россия и Франция призвали Баку и Ереван к прекращению боевых действий и возобновлению диалога. Бои в зоне эскалации в Карабахе не прекращаются с 27 сентября.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #азербайджан #армения #карабах

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