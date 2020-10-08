Хайко Маас подчеркнул, что нельзя допустить остановки диалога Европы с Россией, передает РИА Новости.

Руководитель МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия нужна Евросоюзу, поэтому сейчас прекращать диалог с РФ нельзя, сообщает РИА Новости.

"Она (Россия) наш сосед, она нужна нам для решения конфликтов в Сирии, Ливии и на Украине. Мы должны быть в состоянии играть жестко, но в то же время мы не должны позволять диалогу остановиться", — пояснил политик.

Также Хайко Маас прокомментировал взаимоотношения стран ЕС и США, отметив, что Америка является ближайшим союзником ФРГ вне Европейского союза, однако необходимо укреплять европейскую опору в рамках НАТО.

"Независимо от исхода выборов мы должны свыкнуться с фактом, что США будут шаг за шагом отходить от роли мирового полицейского", — комментирует Маас.

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что по отношению к России странам ЕС и США нужен общий подход.