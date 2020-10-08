Ищенко рассказал, как повлияет на Россию приближающийся крах доллара

Неизбежный крах доллара, экономики и финансовой системы США связан с Россией. Такое мнение в эфире YouTube-канала «Украина.ру» высказал политолог Ростислав Ищенко.

Дело в том, что мир постепенно уходит от доллара как международной и резервной валюты. Значительный вклад в этот процесс внесла Россия, которая продвигает идею перехода в двусторонних расчетах на национальные валюты, объяснил президент «Центра системного анализа и прогнозирования».

«Целый ряд государств, Россия, Китай и другие, начали дедолларизацию внутренней экономики и международных расчетов, — напомнил Ищенко. — Это значит, что доллар очень серьезно теряет позиции в мире. А поскольку производство доллара основано на том, что он финансирует все мировые торговые операции, это означает избыток долларовой массы».

Соединенные Штаты могли бы относительно безболезненно уничтожить лишние доллары, считает эксперт. Но ситуация серьезно осложняется колоссальным государственным долгом Америки.

Постоянно печатая новые банкноты, Штаты до сих пор покрывали задолженность, объясняет политолог. Это действовало, потому что американская валюта требовалась всему миру для международных расчетов. Но сейчас ситуация меняется в другую сторону.

«Если лавочка закрывается – а она закрывается – то США теряют возможность рефинансировать свой госдолг. А в таком случае начавшаяся сейчас новая "Великая депрессия" усугубляется гигантским финансовым кризисом», — убежден Ищенко.

Таким образом, по мнению эксперта, ситуация может развиваться по двум вариантам. Либо падение доллара будет мягким и растянутым во времени – это оптимистичный сценарий. Или же падение произойдет одномоментно, в течение ближайших нескольких месяцев или лет. В этом случае мировую экономику, где Америка выступает главным покупателем, ждет глубочайший кризис.

Под основной удар кризиса, добавил Ищенко в заключение, попадут страны и регионы, которые до сих пор поставляли Штатам услуги и товары – Европа и Китай. На России же кризис скажется во вторую очередь, уверен политолог. Однако, по его словам, российская экономика в любом случае ощутит негативные явления, которые будут происходить на мировом рынке.