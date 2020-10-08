Две поликлиники в Невском районе Петербурга откроются досрочно

Детская и взрослая поликлиники на Союзном проспекте Санкт-Петербурга откроют свои двери для жителей города раньше запланированного срока. Об этом глава администрации Невского района Алексей Гульчук сообщил телеканалу "Санкт-Петербург".

Медучреждения введут в эксплуатацию уже весной 2021 года, отметил Гульчук. По его словам, соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Изначально поликлиники планировали открыть только в 2022 году, уточнил Гульчук. Администрация города активно развивает благоустройство Невского района, поэтому местные учреждения медпомощи не справляются с нагрузкой, объяснил решение Беглова глава района.

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