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14:33   8 Октября 2020
Общество

Путин оценил необходимость переоснащения МЧС

Путин оценил необходимость переоснащения МЧС

Президент отметил медленную замену техники на совещании с главой МЧС России.

В ходе совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым Владимир Путин отметил необходимость перехода на прямые закупки техники у отечественных производителей. Президент также сообщил, что необходимо взять этот процесс на контроль и выработать единую программу на период до 2030 года, в ходе которой российские чрезвычайные службы будут полностью переоснащены.

Глава МЧС также сообщил президенту о ходе работ по ликвидации последствий пожара на территории склада с боеприпасами в Рязанской области, при котором пострадали 16 человек.

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Автор: Василий Пименов
#мчс #путин #пожарная техника

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