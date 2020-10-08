Президент отметил медленную замену техники на совещании с главой МЧС России.

В ходе совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым Владимир Путин отметил необходимость перехода на прямые закупки техники у отечественных производителей. Президент также сообщил, что необходимо взять этот процесс на контроль и выработать единую программу на период до 2030 года, в ходе которой российские чрезвычайные службы будут полностью переоснащены.

Глава МЧС также сообщил президенту о ходе работ по ликвидации последствий пожара на территории склада с боеприпасами в Рязанской области, при котором пострадали 16 человек.