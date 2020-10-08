Милонов призвал РПЦ решительно отреагировать на обстрел храма в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли православный собор Казанчецоц (Собор Святого Христа Всеспасителя) в городе Шуши в Нагорном Карабахе. Купол собора был пробит во время молебна. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщает Sputnik Армения, со ссылкой на Информационный штаб Арцаха.

Ադրբեջանի զինված ուժերը հարվածել են Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց մայր տաճարին։ Լուսանկարները՝ Դավիթ Ղահրամանյանի pic.twitter.com/XXdQIL1ihe — Հետք/Hetq (@Hetq_Trace) October 8, 2020

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов усомнился в том, что азербайджанские военные могли целенаправленно ударить по православному храму. Как он отметил в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня», подобное агрессивное поведение, скорее, характерно для Турции, которая всегда действует с позиции силы.

«Я думаю, что нормальные люди, конечно, ни азербайджанцы, ни армяне, никогда в жизни до такого не опустятся. Подобного рода выходки спровоцированы инструкторами, которые приползли из Турции», — не сомневается собеседник издания.

По словам депутата, Азербайджан и Армения могли бы достигнуть компромисса и урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе путем мирных переговоров, однако турецкие власти всячески пытаются этому помешать.

«Это турецкая манера, поскольку турецкие сателлиты и все те бородатые разрушали храмы в Сирии и в других местах. Это чисто турецкая тактика всех этих бандюков, которых турки собрали со всех помоек Ближнего Востока и бросили сейчас воевать с армянами, стравливая две страны, которые по идее могли бы все решить исключительно мирным путем. Но тут она мирными переговорами не привыкла апеллировать, Турция всегда действует с позиции силы», — полагает Милонов.

Кроме того, собеседник издания призвал Русскую православную церковь занять более решительную позицию по событиям в регионе и поддержать христиан, которые также стали жертвами политики турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«РПЦ в ближайшее время проведет молитвы в поддержку христиан, которые сейчас подвергаются гонениям со стороны собак каких-то. Причем пытаются стравить два народа. Это не конфликт азербайджанского и армянского народов. Это болезненные поллюции Эрдогана, мечтающего о великой Османской империи», — подытожил Милонов.

Ранее заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе вопрос о реакции РПЦ на обстрел храма в Шуши переадресовал представителям Армянской Церкви.

В конце сентября глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ готова стать посредником между религиозными общинами Баку и Еревана. Кроме того, он выразил надежду, что карабахский конфликт разрешится мирно.