Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк

Нобелевской премии по литературе в 2020 году удостоилась американская поэтесса Луиза Глюк. Имя победительницы сообщили в Twitter-аккаунте, посвященном премии.

Нобелевский комитет присудил премию поэтессе "за безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

Луиза Глюк родилась в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии в 1943 году. Она была преподавателем английского языка в колледже Уильямса в Массачусетсе, а также в Йельском, Бостонском и Айовском университетах.