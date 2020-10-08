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14:13   8 Октября 2020
Общество

Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк

Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк

Нобелевской премии по литературе в 2020 году удостоилась американская поэтесса Луиза Глюк. Имя победительницы сообщили в Twitter-аккаунте, посвященном премии.

Нобелевский комитет присудил премию поэтессе "за безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

Луиза Глюк родилась в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии в 1943 году. Она была преподавателем английского языка в колледже Уильямса в Массачусетсе, а также в Йельском, Бостонском и Айовском университетах.

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Автор: Кристина Мокроусова
#победитель #литература #Нобелевская премия 2020

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