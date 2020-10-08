Медведев призвал россиян соблюдать меры безопасности из-за COVID-19

Пандемия коронавируса не закончилась, поэтому россиянам стоит соблюдать все необходимые меры безопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса сейчас находится на начальном этапе и популяционный иммунитет у людей еще не сформирован. В связи с этим Медведев призвал россиян следовать установленным нормам и внимательно относиться к здоровью.

В будущей партийной программе "Единой России" будет предусмотрена мера поддержки российских врачей, резюмировал Медведев.