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14:09   8 Октября 2020
Общество

Медведев призвал россиян соблюдать меры безопасности из-за COVID-19

Медведев призвал россиян соблюдать меры безопасности из-за COVID-19

Пандемия коронавируса не закончилась, поэтому россиянам стоит соблюдать все необходимые меры безопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса сейчас находится на начальном этапе и популяционный иммунитет у людей еще не сформирован. В связи с этим Медведев призвал россиян следовать установленным нормам и внимательно относиться к здоровью.

В будущей партийной программе "Единой России" будет предусмотрена мера поддержки российских врачей, резюмировал Медведев.

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Автор: Василий Пименов
#россия #медведев #коронавирус

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