Сатановский рассказал, сможет ли Россия поставить Польшу на место

Практика контактов с Польшей показывает, что ее невозможно поставить на место без большой войны. Тем более, что за безумствами Варшавы стоят Соединенные Штаты. Такое мнение высказал в четверг, 8 октября, российский политолог Евгений Сатановский.

«Нормальный принцип, принятый у уличного хулиганья: громила за углом и маленький, но наглый, который пристает. То закурить просит, то просто на штиблет плюнет, явно напрашиваясь», — охарактеризовал он отношения Штатов и Польши.

Так он прокомментировал сообщения о том, что польский антимонопольный регулятор оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов, а партнеров российской компании из Западной Европы еще на 61 миллиард долларов.

«Газпром» решил оспорить штраф в суде. По мнению политолога, российская компания пошла обычным путем. Скорее всего, прогнозирует эксперт, в итоге энергетическому гиганту придется заплатить, однако возможно, что сумму штрафа суд уменьшит.

«Нас в очередной раз опускают <…> Еще раз спасибо за это Горбачеву, памятник которому поставили в Германии (плохонький, уродский, но какой герой, таков и памятник), Ельцину (ему у нас много чего возвели)», — отмечает Сатановский.

Также эксперт напоминает, что за последние несколько сотен лет Польшу трижды делили на части. Эта страна воскресла после российской революции 1917 года, а по итогам Второй мировой войны Иосиф Сталин установил ее нынешние границы. Именно в этих границах Польша, изгнав или уничтожив все этнические меньшинства, продолжает существовать.

«Во времена новые она ведет себя так, что вопрос ее существования опять более чем актуален. Не исключено, что это неотъемлемая черта местного менталитета, — рассуждает Сатановский. — Вопрос, можно ли поставить поляков на место, без большой войны? Вся предыдущая практика контактов с ними показывает, что нет».

Политолог отмечает, что именно Вашингтон натравливает Варшаву на Москву. В заключение Сатановский задался вопросом, готовится ли Россия к возможной войне.