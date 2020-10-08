Дана Борисова честно расскажет об алкоголизме звезд шоу-бизнеса

Известная телеведущая Дана Борисова станет гостем пресс-конференции на тему "Наркомания и алкоголизм в российском шоу-бизнесе" и в беседе с Федеральным агентством новостей честно ответит на вопросы по указанной теме.

В четверг, 8 октября, известная российская телеведущая Дана Борисова в рамках пресс-конференции ответит на вопросы журналистов, как избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. В рамках мероприятия будет в том числе обсуждаться вопрос о том, почему звезды в трудную минуту тянутся к бутылке.

Гостья студии вместе с экспертами попробует выяснить, почему пьянство в России вообще считается нормой и кто после известного актера Михаила Ефремова может повторить его трагичную судьбу.

Мероприятие будет проводиться и в онлайн-режиме. Начало запланировано на 14:00. В пресс-конференции будут участвовать также юристы, политики, продюсеры и даже художники. Агентство и Медиагруппа "Патриот" приглашают журналистов всех СМИ поучаствовать в онлайн-конференции.