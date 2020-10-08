Нарышкин заявил о доказательствах против версии об "отравлении" Навального

Москва располагает доказательствами об отсутствии токсичных веществ в организме блогера Алексея Навального во время его пребывания в РФ. Об этом заявил агентству ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Глава СВР считает, что Германия не отвечает на запросы России о Навальном, так как скрывает какую-то информацию. По его словам, Генпрокуратура РФ дважды запрашивала сведения у соответствующих органов ФРГ. Он подчеркнул, что омские врачи провели глубокие исследования состояния организма блогера.

"И присутствие каких-либо токсичных веществ, которые могли бы вызвать какую-либо степень отравления, а тем более тяжелейшую степень отравления, не выявлены", — сказал Нарышкин.

Расследование Федерального агентства новостей показало, что Навальный может разрабатывать дальнейшую стратегию с представителями американских спецслужб. Сообщается, что он провел встречу с сотрудниками ЦРУ.