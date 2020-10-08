Семьи с детьми получат новые выплаты от Правительства РФ

Регионам выделят дополнительно около 10 млрд рублей на выплаты некоторым категориям семей с детьми, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Новые выплаты будут поступать на счета граждан по поручению президента РФ Владимир Путина. Кабинет министров Российской Федерации выделит порядка 10 миллиардов рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделяет регионам дополнительные средства. Семьи с детьми в регионах страны получат дополнительные выплаты.

Также порядка 3 миллиардов рублей будет выделено на поддержку работников стационарных организаций социального обслуживания. Речь идет о поддержке соцработников, медиков и других сотрудников.