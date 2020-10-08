Медведев обсудил с Путиным результаты сентябрьских выборов

Заместитель Председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обсудил с президентом России результаты выборов, которые прошли в сентябре. Сообщает РИА Новости.

Результаты "Единой России" во время единого дня голосования обсудил с президентом председатель партии Дмитрий Медведев. О разговоре с президентом зампредседателя Собвеза РФ сообщил во время видеоконференции с выпускниками кадрового партийного проекта "ПолитСтартап".

"Давайте обсудим и итоги прошедшей кампании, подчеркиваю, они сложились весьма неплохо для нашей партии. Я буквально несколько дней назад на эту тему разговаривал с президентом нашей страны", — сообщил Медведев.

Глава "Единой России" по результатам выборов в сентябре отмечал, успешность выступления партии. По словам Медведева, результаты выборов свидетельствуют о "конкурентной борьбе".