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13:28   8 Октября 2020
Политика

Медведев обсудил с Путиным результаты сентябрьских выборов

Медведев обсудил с Путиным результаты сентябрьских выборов

Заместитель Председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обсудил с президентом России результаты выборов, которые прошли в сентябре. Сообщает РИА Новости.

Результаты "Единой России" во время единого дня голосования обсудил с президентом председатель партии Дмитрий Медведев. О разговоре с президентом зампредседателя Собвеза РФ сообщил во время видеоконференции с выпускниками кадрового партийного проекта "ПолитСтартап".

"Давайте обсудим и итоги прошедшей кампании, подчеркиваю, они сложились весьма неплохо для нашей партии. Я буквально несколько дней назад на эту тему разговаривал с президентом нашей страны", — сообщил Медведев.

Глава "Единой России" по результатам выборов в сентябре отмечал, успешность выступления партии. По словам Медведева, результаты выборов свидетельствуют о "конкурентной борьбе".

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #медведев #единая россия

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