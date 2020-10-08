Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не нашел оснований для выдвижения на Нобелевскую премию в 2021 году российских ученых, разработавших первую в мире вакцину от COVID-19. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

«Как говорится, хороша ложка к обеду. Надо было [разработать вакцину — прим. ред.] — сделали. Вот это я понимаю», — сказал депутат.

Создателей вакцины "Спутник V" предложили выдвинуть на Нобелевскую премию https://t.co/uWffOQ9oMV — rgrus (@rgrus) October 8, 2020

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль выразил мнение, что ученые российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи достойны награды Нобелевского комитета в следующем году. Как он отметил, изобретение вакцины — научное открытие, которое служит на благо всего человечества.

«Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражено почти 36 миллионов человек в мире и более миллиона погибло, — это настоящий прорыв в области науки и медицины. И, конечно, я очень рад, что этот прорыв обеспечили наши, российские, ученые. Думаю, что их труд должен быть отмечен всем мировым сообществом», — передает РИА Новости слова Огуля.

Геннадий Онищенко не согласился с коллегой. По его мнению, вакцина от коронавируса — не научное открытие, а, скорее, продукт уже существующей технологии.

«Сказать, что эта вакцина сделана на какой-то новой научной идее нельзя. Это достаточно стандартная сейчас технология, которая используется на гепатитных вакцинах. Их мы уже лет 20 применяем. Но поскольку Нобелевский комитет последнее время принимает решения иногда… Во всяком случае, я не вижу здесь больших оснований», — объяснил бывший главврач РФ.

Вместе с тем, депутат Госдумы предложил отметить вклад ученых, наградив их государственной премией. По его словам, роль препарата нельзя недооценивать, поскольку именно он сегодня вселяет в российских граждан надежду, что в скором времени мир преодолеет коронавирусную инфекцию.

«Я бы порекомендовал не стрелять холостыми ложками, а выдвинуть на государственную премию. Это будет как раз и политика, и наука. Вот тут я гарантирую, что может быть успех. Потому что сегодня наличие нашей вакцины в стране играет достаточно серьезную стабилизирующую роль — люди уверены, что их защитили. А сама технология, которая здесь применялась, она, я бы сказал, не традиционная, но, во всяком случае, известная», — подытожил собеседник агентства.

В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину под торговым названием «Спутник V». Ее разработчиками стали ученые Института Гамалеи Минздрава РФ. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с разницей в три недели.

Уже в ноябре могут начаться поставки «Спутника V» за рубеж. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о поставке 32 миллионов доз в Мексику. В Бразилии выразили готовность производить более 500 млн доз препарата на собственных предприятиях.

Российская вакцина Спутник V прибыла в Венесуэлу. В ближайшее время страна сама начнет по лицензии производить российскую вакцину. Это неоценимая помощь, учитывая, что из-за жесточайших американских санкций приобрести западную вакцину им просто негде, да и не за что. pic.twitter.com/z99kR23Whv — Ruslana Boshirova Альянс пианистов (@ValLisitsa) October 2, 2020

Кроме того, 15 октября ожидается регистрация второй российской вакцины «ЭпиВакКорона» векторного действия, разработанная ГНЦ «Вектор» в Новосибирске. В ноябре должны начаться пострегистрационные исследования на 30 тысячах добровольцах. Во вторник, 6 октября, вакцина прошла этап доклинических испытаний на животных.

Государственная премия РФ — главная российская премия, означающая высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Присуждается с 1992 года президентом России. В 2020 году размер госпремий увеличили до десяти миллионов рублей.

Размер Нобелевской премии — около 1,1 млн долларов.