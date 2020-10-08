Жээнбеков обсудил свой импичмент с новым главой парламента Киргизии

Президент Республики Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков 8 октября связался по телефону с новым председателем парламента страны Мыктыбеком Абдылдаевым. Стороны провели обстоятельные переговоры, отметили в пресс-службе администрации киргизского лидера.

Отмечается, что одной из ключевых тем разговора стал импичмент Жээнбекова, который пытались устроить депутаты, но у них ничего не вышло.

Пресс-служба Жээнбекова приводит его заявление по итогам разговора. Речь идет о том, что президент и законодательное собрание действуют на законных основаниях. Поэтому между лидером страны и спикером парламента должна состояться очная встреча.