Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:22   8 Октября 2020
Политика

Жээнбеков обсудил свой импичмент с новым главой парламента Киргизии

Жээнбеков обсудил свой импичмент с новым главой парламента Киргизии

Президент Республики Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков 8 октября связался по телефону с новым председателем парламента страны Мыктыбеком Абдылдаевым. Стороны провели обстоятельные переговоры, отметили в пресс-службе администрации киргизского лидера.

Отмечается, что одной из ключевых тем разговора стал импичмент Жээнбекова, который пытались устроить депутаты, но у них ничего не вышло.

Пресс-служба Жээнбекова приводит его заявление по итогам разговора. Речь идет о том, что президент и законодательное собрание действуют на законных основаниях. Поэтому между лидером страны и спикером парламента должна состояться очная встреча.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#киргизия #импичмент #жээнбеков #абдылдаев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров