Абзалов объяснил, почему интеграция РФ и РБ не подразумевает конфедерацию

Более серьезная экономическая интеграция России и Белоруссии значительно упростила бы жизнь странам, считает российский политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. В интервью изданию «Украина.ру» он отметил, что российско-белорусские интеграционные процессы проходят только на бумаге.

«Речь не идет даже о конфедерации в классическом понимании этого слова...», — подчеркнул Абзалов.

По словам эксперта, есть разные виды интеграции: политическая, экономическая и другие. Практика показала, что недоинтегрированные системы оказываются неэффективными.

Формат нынешней российско-белорусской интеграции, объяснил политолог, представляет собой «условное Союзное государство». По факту, здесь существуют две параллельные системы, которые не связаны друг с другом ни экономической политикой, ни налоговым законодательством. Такая ситуация ведет к появлению внутренних офшоров, а также к реэкспорту, когда одна из стран дает возможность внешним экспортерам проникать на территорию другой страны.

Напомним, Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. Этот формат подразумевает надгосударственное объединение стран и создание единого политического, военного, экономического, валютного, таможенного, гуманитарного и культурного пространства.