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13:19   8 Октября 2020
Общество

Правительство РФ направит 3 миллиарда рублей на выплаты врачам

Правительство РФ направит 3 миллиарда рублей на выплаты врачам

Российские регионы получат около 3 млрд руб. на стимулирующие выплаты работникам больниц для лечения коронавируса. Такое заявление сделал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Эпидобстановка во многих городах России требует внимания в связи с коронавирусом, обратил внимание Мишустин. Правительство намерено поддержать врачей и другие категории россиян на фоне сложившейся ситуации, отметил премьер-министр.

Порядка 1,2 млн жителей России получили положительный результат теста на COVID-19 во время пандемии коронавируса. Актуальную информацию о ситуации с заболеванием в России можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Юлия Яковлева
#врачи #выплаты #коронавирус

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