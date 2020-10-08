Правительство РФ направит 3 миллиарда рублей на выплаты врачам

Российские регионы получат около 3 млрд руб. на стимулирующие выплаты работникам больниц для лечения коронавируса. Такое заявление сделал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Эпидобстановка во многих городах России требует внимания в связи с коронавирусом, обратил внимание Мишустин. Правительство намерено поддержать врачей и другие категории россиян на фоне сложившейся ситуации, отметил премьер-министр.

Порядка 1,2 млн жителей России получили положительный результат теста на COVID-19 во время пандемии коронавируса. Актуальную информацию о ситуации с заболеванием в России можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.