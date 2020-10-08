Мишустин пообещал Крыму 5 млрд рублей на водоснабжение

Республика Крым и город Севастополь получат поддержку в виде 5 млрд рублей, чтобы оптимизировать водоснабжение региона. Такое заявление сделал глава Правительства России Михаил Мишустин.

С 2014 года на Крымском полуострове наблюдаются определенные трудности с пресной водой. Причина в том, что Украина, откуда ранее поступали основные ресурсы, ввела блокаду полуострова, перекрыв снабжение. В настоящий момент на полуострове проведена оптимизация инфраструктуры и рассматриваются варианты возможных решений водного вопроса.