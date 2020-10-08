Пресс-служба главы Киргизии сообщила о его местонахождении

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке. Об этом заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева в комментарии изданию РИА Новости.

Стамалиева сообщила, что Жээнбеков ведет переговоры со всеми политическими силами для стабилизации обстановки в Киргизии. По ее словам, президент хочет вернуть ситуацию в республике в правовое русло.

Ситуация в Киргизии резко обострилась 5 октября. Демонстранты, недовольные итогами выборов в парламент страны, захватили здание парламента.