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12:54   8 Октября 2020
Политика

Пресс-служба главы Киргизии сообщила о его местонахождении

Пресс-служба главы Киргизии сообщила о его местонахождении

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке. Об этом заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева в комментарии изданию РИА Новости.

Стамалиева сообщила, что Жээнбеков ведет переговоры со всеми политическими силами для стабилизации обстановки в Киргизии. По ее словам, президент хочет вернуть ситуацию в республике в правовое русло.

Ситуация в Киргизии резко обострилась 5 октября. Демонстранты, недовольные итогами выборов в парламент страны, захватили здание парламента.

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Автор: Илья Романович
#киргизия #бишкек #жээнбеков

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