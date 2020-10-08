Смольный назвал единственное условие, при котором закроются ТЦ в Петербурге

Петербургским торговым центрам придется приостановить свою работу, если городские больницы для лечения коронавируса столкнутся со слишком большим числом пациентов, передает "АиФ Санкт-Петербург".

Запас коечного фонда в петербургских клиниках станет определяющим фактором для повторного режима самоизоляции в городе, обратил особое внимание вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин. Закрытие кинотеатров, фудкортов и других общественных мест может произойти в рамках ограничений в связи с COVID-19, напомнил он.

Российские врачи подтвердили 11 493 новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие стуки, передает телеканал "360". Более семи тыс. пациентов завершили лечение от заболевания 8 октября, сообщили в оперштабе.