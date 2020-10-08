Мэр японского города пошел наперекор Пентагону и Токио

Пентагон запланировал постройку военной базы для проведения учений авиации ВМС США на необитаемом острове Магэсима. Он находится в 12 километрах от прибрежного японского города Нисиноомотэ, мэр которого резко раскритиковал совместный проект министерств обороны Японии и США.

«Мы больше потеряем от этого, чем приобретем. Как глава администрации не могу согласиться с этим планом», — заявил глава города Сюнскэ Яйт.

По его мнению, военная база неподалеку от Нисиноомотэ угрожает местным рыболовам и навредит окрестным лесам. Японское информационное издание Kyodo сообщает, что Яйт получил телеграмму от министра обороны страны Нобуо Киси, в которой глава военного ведомства обошелся без «детальных шагов по постройке базы и указания предполагаемой суммы финансовых трансфертов в регион».

Шумный остров

Военный аэродром на острове Магэсима площадью восемь квадратных километров нужен Пентагону для тренировки летчиков палубных истребителей. Пилоты должны будут отработать навыки взлета в условиях ограниченной полосы авианосцев.

Изначально этот клочок земли принадлежал частной токийской компании, однако в декабре 2019 года Минобороны Японии договорилось о покупке Магэсимы за 151,5 миллиона долларов (16 миллиардов иен). Все работы по постройке базы для учений также будет оплачивать Токио.

Аналогичные учения американских пилотов проходят на острове Иводзима, но он расположен чересчур далеко от военной базы в Токио (1 200 километров). Летчики ВМС США не раз высказывали недовольство по этому поводу. Было принято решение создать дополнительный летный полигон на Магэсиме. Остров находится всего в 400 километрах от указанной базы.

В этой части позиция мэра Нисиноомотэ вполне отражает настроения местных жителей, которые не горят желанием соседствовать с американской палубной авиацией. Дело в том, что помимо вырубки лесов и угрозы для рыболовной отрасли, о которых говорил господин Яйт, горожанам очень не нравится шум реактивных турбин.

Именно по этой причине была построена база на почти необитаемом острове Иводзима, где шум от взлетающих истребителей никому не мешает. Но от Иводзимы до ближайшего города больше тысячи километров, а от Магэсимы до Нисиноомотэ – всего 12.

Кнут и пряник

В беседе с «Политикой Сегодня» доктор исторических наук, востоковед Дмитрий Стрельцов объяснил, что прибрежный город еще можно спасти от неприятного соседства с американской авиабазой законным путем.

«Законодательство Японии предполагает, что для размещения каких-либо объектов, в том числе военных, требуется разрешение органов местного самоуправления. Они свое согласие, как мы видим, не дали. Иногда этот момент игнорируется, но роль мэра нельзя недооценивать. Если законодательное собрание поддержит позицию мэра, то тогда уже центральному правительству Японии нужно будет предпринимать какие-то меры. Они либо убедят местные власти, либо откажутся от постройки военный базы, что вряд ли», — заявил эксперт.

Стрельцов обратил внимание, что давление со стороны Токио в этой части отлично ощутили на себе жители префектуры Окинава. Сейчас на островах в этом регионе располагается 75% всех военных объектов США в Японии. Однако их постройке предшествовали митинги местного населения, которое было не готово жить вблизи американских баз.

Тогда, рассказал специалист, правительство Японии выбрало метод «кнута и пряника»: с одной стороны, региону предложили некоторые финансовые вложения, с другой, на власти Окинавы «надавили» из Токио, объяснив необходимость американского присутствия.

«Как ситуация будет разворачиваться в случае с Магэсимой, сказать пока сложно. Я думаю, что если Пентагон проявит настойчивость, то правительству Японии придется найти способ воздействия на население и мэра Нисиноомотэ. Думаю, они "продавят" эту ситуацию», — полагает Стрельцов.

Также не стоит забывать про соседство необитаемого острова с Китаем, напомнил собеседник «Политики Сегодня». От взлетной полосы новой военной базы до побережья Шанхая всего 800 километров – летчики палубного истребителя-бомбардировщика A-18 Hornet пролетят это расстояние примерно за 25 минут.

«Возможно, географическое положение острова Магэсима позволяет разместить на нем какие-то новейшие системы слежения, которых нет в других точках Восточной Азии. Это тоже имеет значение. И с точки зрения переброски войск в другие районы этот остров тоже очень важен. Скажу так: вряд ли речь здесь идет просто о расширении военного присутствия США в регионе. Тут нужно говорить о росте эффективности и некой реструктуризации этого присутствия у берегов Японии», — подытожил Стрельцов.

Ранее сообщалось, что строительство военной базы на Магэсиме начнется в 2022 году, а уже в 2025 с новой полосы взлетят первые истребители.