Патриарх Кирилл изолирован после контакта с больным COVID-19
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал свою вынужденную изоляцию на фоне распространения коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.
Патриарх пояснил, что причиной самоизоляции священнослужителя стали его недавние контакты с человеком, у которого был диагностирован COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные ресурсы РПЦ.
По причине вынужденной самоизоляции патриарху Кириллу пришлось отменить свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру.
"Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло", — отметил священнослужитель в послании к братии Троице-Сергиевой лавры.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил искренние сожаления, что не сможет присутствовать на богослужении в подмосковном Сергиевом Посаде.