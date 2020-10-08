Патриарх Кирилл изолирован после контакта с больным COVID-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал свою вынужденную изоляцию на фоне распространения коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

Патриарх пояснил, что причиной самоизоляции священнослужителя стали его недавние контакты с человеком, у которого был диагностирован COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные ресурсы РПЦ.

По причине вынужденной самоизоляции патриарху Кириллу пришлось отменить свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру.

"Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло", — отметил священнослужитель в послании к братии Троице-Сергиевой лавры.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил искренние сожаления, что не сможет присутствовать на богослужении в подмосковном Сергиевом Посаде.