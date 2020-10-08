Путин отчитал "хрюкающего" журналиста во время интервью

Президент РФ Владимир Путин отчитал журналиста Андрея Ванденко за неуместное покашливание во время интервью ТАСС.

Корреспондент задал вопрос о внуках российского лидера, а именно, кто является для них авторитетом. Путин ответил, что его внуки еще маленькие. Ванденко поинтересовался, о внуках какой из дочерей идет речь, но президент РФ не стал подробно отвечать на этот вопрос.

Журналист начал покашливать, что президент посчитал неуместным. Путин отметил, что тот "зря похрюкивает", так как Ванденко "не понимает, что такое вопросы безопасности".

Путин рассказал о себе в день рождения, сообщал телеканал "360".