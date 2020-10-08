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12:30   8 Октября 2020
Политика

Песков рассказал, как Россия помогает урегулировать ситуацию в Карабахе

Песков рассказал, как Россия помогает урегулировать ситуацию в Карабахе

Российская Федерация ведет диалог на самых разных уровнях, в том числе на высшем, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, общаясь с журналистами на брифинге.

Отвечая на вопрос представителя СМИ о возможном саммите России, Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе, Песков заявил, что такой сценарий пока не рассматривается. Однако Россия участвует в переговорах, призванных разрешить карабахский кризис, отметил Песков.

27 сентября резко обострился конфликт между Баку и Ереваном, связанный с Карабахом. Многие страны мира, в числе которых Россия, призвали противоборствующие стороны немедленно сложить оружие и начать мирные переговоры для разрешения кризиса.

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Автор: Василий Пименов
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