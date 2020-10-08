Песков озвучил отношение Кремля к ситуации в Киргизии

Напряженная обстановка на территории Киргизии вызывает глубокую озабоченность Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Информации о местонахождении президента республики все еще нет.

Обстановка в Киргизии после парламентских выборов напоминает "бардак и хаос", отметил пресс-секретарь российского лидера. У Кремля нет информации о местонахождении президента республики Сооронбая Жээнбекова, который перестал появляться на публике после начала протестов. Москва глубоко озабочена дестабилизацией в Бишкеке.

Общественно-политическая ситуация в Киргизии дестабилизировалась после подведения итогов выборов в национальный парламент. Оппозиционные кандидаты вывели на улицы столицы своих сторонников. В результате столкновений с милицией пострадали люди. В Кремле ранее отмечали, что единственным методом урегулирования конфликта должен стать внутриполитический диалог.