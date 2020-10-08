Рогозин предложил раскрасить "Союз" под хохлому, чтобы утереть нос Маску

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказался о создателе пилотируемого космического корабля SpaceX Илоне Маске, пояснив, что ничего "такого" компания Маска не изобрела, передает ТАСС.

Руководитель госкорпорации Роскосмос в эксклюзивном интервью прокомментировал так называемую "революцию" Илона Маска и его пилотируемый космический корабль SpaceX Crew Dragon. Американское изобретение Рогозин назвал "просто красивым".

«Ну серьезно, что они сделали-то? То же самое, что у нас давно существует. Ну просто красивый корабль, покрашенный в белый цвет. Давайте и мы раскрасим. Под хохлому», — подчеркнул Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что Маск умело использовал интересное инженерное решение для привлечения колоссальных инвестиций, но не в компанию SpaceX, а в фирму, производящую Tesla, которая, по мнению чиновника, переоценена более чем в 100 раз.

По словам Рогозина, Илон Маск является молодцом со стороны "смелости инженерных решений и их публичного треска", а повторное использование ступеней не столь эффективно в ракетах, которые работают с кислород-керосиновыми двигателями.