Леонков: «Циркон» заставит США пересмотреть программу строительства флота

Пентагон серьезно озабочен появлением гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» у России. Новое вооружение заставило США пересмотреть действующие программы оснащения флота.

Такое мнение в беседе с RT высказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление главы оборонного ведомства США Марка Эспера о планах в ближайшие четверть века довести численность боевых кораблей и подводных лодок до 500 единиц.

По словам Эспера, Пентагон в рамках реализации программы обновления военно-морских сил Battle Force 2045 планирует ввести в строй новые авианосцы, малые корабли, подводные лодки, а также поставить на вооружение беспилотные суда. Это переоснащение необходимо для сдерживания России и Китая, продолжающих совершенствовать свое высокоточное оружие.

«Программа Battle Force 2045 призывает к более сбалансированным ВМС, в которых будет свыше 500 кораблей, как укомплектованных экипажами, так и беспилотных», — заявил Эспер, выступая в Центре стратегических и бюджетных оценок.

При этом министр подчеркнул, что планки в 355 боевых кораблей ВМС США достигнут уже к 2035 году – как раз к окончанию запланированной в Китае модернизации вооруженных сил.

По словам Эспера, Москва и Пекин пытаются пошатнуть «давнее преимущество» США в военной сфере и сместить баланс сил в свою пользу. Именно с этой целью Россия и Китай модернизируют свои армии, уверенно заявляет глава Пентагона.

«Пекин и Москва стремятся подорвать наши военные преимущества при помощи высокоточного оружия дальнего действия, систем ограничения и воспрещения доступа и маневра и других асимметричных средств, разработанных для противодействия нашим сильным сторонам», — подчеркнул Эспер.

Комментируя это выступление в интервью RT, военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что президент США Дональд Трамп еще в 2017 году отдал распоряжение увеличить численность военных кораблей до 355. Этот шаг, по мнению Трампа, должен был обеспечить господство американских военно-морских сил во всем мире. Однако, эти планы пришлось вскоре пересмотреть, так как число боевых кораблей, стоящих на вооружении Китая, превысило 400 единиц.

«После многочисленных совещаний с командованием флота, комитетом сената по вооруженным силам было принято решение, что количество боевых кораблей ВМС США должно вырасти до 450—500 единиц», — рассказал Леонков.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе США видят врагом именно Китай, поэтому американский министр и озвучил план Battle Force 2045. Для противодействия китайской стороне американцы стремятся хотя бы к численному превосходству, объяснил эксперт.

В то же время, в Пентагоне серьезно обеспокоены появлением у России гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Там понимают, что пришло время пересмотреть программы переоснащения военного флота.

«Появление систем ограничения и воспрещения доступа и маневра расширили возможности вдоль морских границ как России, так и Китая. Теперь, чтобы их преодолеть, нужны другие подходы к строительству флота ВМС США», — добавил Леонков.

К тому времени, как в США завершат реализацию программы переоснащения, Пентагону придется срочно принимать новый план модернизации, уверен военный эксперт. Дело в том, что Россия и Китай продолжают стремительно развивать и ставить на вооружение новые технологии.