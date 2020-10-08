Экс-глава Челябинска сознался в получении крупной взятки

Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева обвинили в получении взятки в 2,5 млн рублей. На заседании суда он полностью признал свою вину, сообщает РИА Новости.

Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев, обвиняемый в коррупции, на заседании Центрального районного суда сознался в получении крупной взятки, пишет РИА Новости.

Следователи полагают, что с 2015 по 2019 год представитель одной из коммерческих организаций передал Тефтелеву и экс-работнику челябинской администрации Евгению Пашкову взятку в 2,5 млн рублей. За деньги фигуранты пообещали мужчине общее покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством недвижимости.

По данному факту завели уголовное дело. Тефтелев по решению суда находится под домашним арестом. Мера пресечения избрана до 28 февраля будущего года.