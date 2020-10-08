"Вести Подмосковья" будут сотрудничать с Медиагруппой "Патриот"

Холдинг и одноименное издание "Вести Подмосковья" начнет сотрудничество с Медиагруппой "Патриот". Об этом стороны объявили 8 октября на своих площадках.

"Вести Подмосковья" занимают лидирующие позиции по освещению событий, происходящих в Московской области. По словам руководителя "Патриота" Николая Столярчука, Медиагруппа заинтересована в этом партнерстве, говорится на сайте.

Столярчук отметил, что "Вести Подмосковья" реализуют проект патриотической направленности под названием "Герои Подмосковья". В его рамках рассказывается о тех, кто защищал страну во время Великой Отечественной войны.

Глава Медиагруппы "Патриот" добавил, что партнерство будет вестись по всевозможным направлениям: это и обмен информацией, а также спонсорство масштабных мероприятий. Руководитель холдинга "Вести Подмосковья" Алексей Турлаев заявил, что вместе с Медиагруппой издание будет продолжать работу над продвижением патриотических настроений.