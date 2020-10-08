Коронавирус подтвердился у 11 493 пациентов в РФ за сутки

Российские медики выявили 11 493 новых случая коронавируса за прошедшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб РФ по наблюдению за эпидемиологической ситуацией. Накануне цифра была меньше — 11 115 случаев.

Новые случаи COVID-19 зафиксированы у 11 493 пациентов в 85 регионах России за минувшие 24 часа. Бессимптомно инфекцию переносят 25,7% граждан, 191 человек скончался. Полностью побороть коронавирус удалось 7054 пациентам, говорится в сообщении оперштаба.

Всего с начала пандемии выявлено 1 260 112 случаев COVID-19 в 85 российских регионах. Зарегистрировано 22 056 летальных исходов. Медики вылечили 1 002 329 пациентов.