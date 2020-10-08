Полиция Ростовской области задержала депутата за хищение газа

Депутата Заксобрания Ростовской области Игоря Кундрата подозревают в хищении газа у дочерней компании "Газпрома", передает ТАСС.

Фигурантом уголовного дела в связи с крупными хищениями природного газа стал депутат Законодательного собрания Ростовской области Игорь Кундрат, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, задержанный депутат похитил у региональной дочерней компании "Газпрома" топливо на сумму более 44 миллионов рублей.

"В отношении Кундрата И. В. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупных размерах")", — уточнил источник.

Полиции стало известно, что с 2016 года на одном из подконтрольных Кундрату предприятий происходила корректировка работы приборов учета энергоресурсов при помощи специальных программ, благодаря чему чиновник мог пользоваться газом компании самостоятельно.