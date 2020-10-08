Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:23   8 Октября 2020
Общество

Депутаты ГД РФ хотят запретить продажу пива в пластике объемом более 0,5 л

Депутаты ГД РФ хотят запретить продажу пива в пластике объемом более 0,5 л

Госдума РФ планирует рассмотреть законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в пластиковой таре объемом более полулитра, сообщают "Известия".

Авторы законопроекта — 16 депутатов и сенатор из "Единой России". В обосновании к законодательной инициативе они указали послание президента Владимира Путина Федеральному собранию в 2018 году, согласно которому в РФ планируется достичь средней продолжительности жизни в 80 лет.

"Эта задача невыполнима без решения проблемы алкоголизации населения и, в первую очередь, молодежи и людей детородного возраста", — сообщается в пояснительной записке к проекту закона.

Профильный комитет по предпринимательству отметил, что в законодательной инициативе есть признаки лоббистской борьбы против пива. Как сообщили представители бизнеса, если закон примут, то цены на продукцию могут резко взлететь.

Депутаты в сентябре этого года рассматривали другой предполагаемый запрет для алкогольной продукции. Согласно инициативе члена Совфеда Султана Хамзаева, на территории России нужно запретить рекламу безалкогольного пива, передает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #алкоголь #пиво

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров