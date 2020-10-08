Депутаты ГД РФ хотят запретить продажу пива в пластике объемом более 0,5 л

Госдума РФ планирует рассмотреть законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в пластиковой таре объемом более полулитра, сообщают "Известия".

Авторы законопроекта — 16 депутатов и сенатор из "Единой России". В обосновании к законодательной инициативе они указали послание президента Владимира Путина Федеральному собранию в 2018 году, согласно которому в РФ планируется достичь средней продолжительности жизни в 80 лет.

"Эта задача невыполнима без решения проблемы алкоголизации населения и, в первую очередь, молодежи и людей детородного возраста", — сообщается в пояснительной записке к проекту закона.

Профильный комитет по предпринимательству отметил, что в законодательной инициативе есть признаки лоббистской борьбы против пива. Как сообщили представители бизнеса, если закон примут, то цены на продукцию могут резко взлететь.

Депутаты в сентябре этого года рассматривали другой предполагаемый запрет для алкогольной продукции. Согласно инициативе члена Совфеда Султана Хамзаева, на территории России нужно запретить рекламу безалкогольного пива, передает телеканал "360".