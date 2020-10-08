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11:17   8 Октября 2020
Происшествия

Начинающий актер погиб в бассейне при загадочных обстоятельствах

Начинающий актер погиб в бассейне при загадочных обстоятельствах

Ренат Кафиятуллин, молодой столичный актер, трагически погиб в бассейне на севере Москвы, передает "МК".

Несчастный случай произошел с 26-летним актером в бассейне на улице Ангарской, когда Ренат Кафиятуллин потерял сознание в воде и утонул, сообщает "МК".

По информации из источника, сотрудники бассейна заметили, что молодому человеку стало плохо в воде, попытались реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось. Обстоятельства смерти Рената Кафиятуллина напоминают недавнюю загадочную гибель дочери актера Владимира Конкина.

Погибший Кафиятуллин в 2015 году закончил актерский факультет Института современного искусства (курс профессора Радомысленского), служил в молодежном театре Вячеслава Спесивцева, где был занят в ведущих ролях по произведениям русской классической литературы.

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Автор: Ирина Большунова
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