Более 100 жилых комплексов в Петербурге будут готовы к концу 2020 года

Строительство более 100 жилых объектов и 30 объектов из адресной инвестиционной программы Санкт-Петебурга планируют завершить до конца текущего года, пишет "Петербургский дневник".

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, в городе на Неве до конца календарного года планируют завершить строительство более 100 жилых объектов. Их общая площадь превышает два млн квадратных метров, заявил начальник Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Владимир Болдырев.

"Кроме этого, до конца года должны быть введены почти три десятка объектов адресной инвестиционной программы и ряд важных стратегических объектов", — объяснил чиновник.

Руководителям предприятий Северной столицы посоветовали перевести часть сотрудников на удаленный формат работы. Рекомендация появилась в постановлении №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции". Его внес губернатор Александр Беглов, передает телеканал "360".