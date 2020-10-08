Асад назвал грабежом соглашение Вашингтона и курдов по добыче нефти в Сирии

Нефтяная сделка между Соединенными Штатами и сирийскими курдами является грабежом. Об этом в беседе с изданием РИА Новости заявил президент Сирии Башар Асад.

Сирийский лидер считает, что прекратить грабеж можно только освободив эти территории. Если же этого не сделать, то остановить "грабителей" будет невозможно.

"Их надо выгнать из региона, это единственный способ. И сирийское правительство должно контролировать каждую часть Сирии, тогда ситуация нормализуется", — констатировал Асад.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал соглашение США и курдов по добыче нефти в Сирии грубейшим нарушением международного права.