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11:03   8 Октября 2020
Экономика

Банк России увидел риски для ипотечного рынка из-за льготных кредитов

Банк России увидел риски для ипотечного рынка из-за льготных кредитов

Продление программы льготной ипотеки на приобретение жилья у застройщиков под 6,5% может привести к "перегреву" рынка и очередному кризису, заявил глава департамента обеспечения банковского надзора Центробанка РФ Александр Данилов.

Представитель ЦБ РФ в беседе с РИА Новости отметил, что пока опасений возникновения пузыря на ипотечном рынке нет. По словам Данилова, потенциальные риски связаны с тем, что быстрое увеличение объемов выдачи кредитов может привести к росту цен на недвижимость, что создаст риск "перегрева".

Программа льготной ипотеки была запущена в России весной 2020 года, она будет действовать до конца октября. На сегодня официального решения о ее продлении пока не принято. Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев ранее допустил продление программы в 2021 году.

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Автор: Руслан Неглинный
#ипотека #строительство #недвижимость #центробанк рф #льготная ипотека

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