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10:59   8 Октября 2020
Армия

Трамп рассказал, когда американские войска покинут Афганистан

Трамп рассказал, когда американские войска покинут Афганистан

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter о выводе оставшегося американского военного контингента из Афганистана до конца этого года.

Трамп совершил еще один шаг в своей предвыборной кампании и 7 октября опубликовал на своей странице в сети Twitter сообщение о полном выводе американских войск с территории Афганистана до конца этого года.

"То оставшееся небольшое число наших смелых мужчин и женщин, которые служат в Афганистане, должно вернуться домой к Рождеству", — написал Трамп.

В начале 2020 года США подписали мирное соглашение с боевиками запрещенной в РФ организации "Талибан", обязавшись сократить число своих войск, развернутых в Афганистане, с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек. На отвод армии у Пентагона было 135 дней, после чего он должен был постепенно выводить своих солдат и войска НАТО еще 14 месяцев.

Напомним, что США ввели свои войска в Афганистан в октябре 2001 года. На пике кампании в 2010 – 2013 годах число западных военных в стране достигла 150 тысяч человек.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #пентагон #афганистан #трамп

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